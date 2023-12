Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens : locomotive du DAX et nouvel assaut contre 167,5E information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 15:28









(CercleFinance.com) - Siemens s'impose ce 19/12 comme la locomotive du DAX avec un gain de +2,6% qui valide un nouvel assaut contre la résistance historique majeure des 167,5E testée le 16 juin et ce 15 décembre.

Le titre l'atteint après une séquence de 10 séances de hausse consécutives du 28/11 au 11/12... mais surtout, Siemens a aligné 29 séances de hausse sur une série de 36, ce qui tient du prodige.

En reliant les 2 précédents sommets historiques, une ultime résistance se dessine vers 169E... au-delà, ce serait probablement 200E.





Valeurs associées SIEMENS XETRA +2.24%