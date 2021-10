Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : livre un système électrique à Energie Steiermark information fournie par Cercle Finance • 07/10/2021 à 15:21









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir fourni un appareillage de commutation moyenne tension durable destiné à la sous-station électrique de Münichtal (Autriche) du groupe Energie Steiermark. Après une période d'essai, le système de distribution d'électricité vient d'être officiellement remis au client. Il s'agit de la première installation d'un appareillage de commutation sans fluor du portefeuille bleu (respectueux du climat) de Siemens sur un site client en Autriche. Le gaz d'isolation climatiquement neutre 'Clean Air' remplace les gaz fluorés et se compose de composants naturels de l'air ambiant. La tâche principale de cet appareillage de commutation moyenne tension (GIS) à isolation gazeuse est de distribuer l'électricité de manière économique et sûre, sans recourir au SF6, un agent gazeux traditionnellement employé et extrêmement polluant.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +1.07%