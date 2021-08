Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : livre un moteur électrique haute tension en Chine information fournie par Cercle Finance • 11/08/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Siemens LDA annonce avoir reçu une commande d'un client chinois pour la livraison d'une machine spéciale à double extension d'arbre. Il peut être utilisé en fonctionnement moteur avec une puissance haute tension de 105 MW mais aussi comme générateur jusqu'à 129 MVA en mode production d'électricité. 'Le moteur aura un rendement supérieur à 98 % et sera l'un des meilleurs moteurs électriques à 2 pôles au monde', assure Siemens. Outre le moteur, le contrat comprend la livraison d'un convertisseur de fréquence de démarrage Sinamics GL150 de 40 MW pour un projet de stockage d'énergie en Chine.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.65%