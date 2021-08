Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : les prévisions annuelles de nouveau relevées information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Siemens a de nouveau revu à la hausse ses prévisions de résultats pour l'exercice en cours après de 'solides' performances sur le trimestre écoulé, portées par la reprise économique mondiale. Le groupe allemand prévoit désormais une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 11% et 12% à périmètre comparable, contre une précédente prévision qui allait de 9% à 11%. Siemens a également relevé sa prévision de bénéfice net, désormais attendu entre 6,1 et 6,4 milliards d'euros à l'issue de l'exercice, contre 5,7 à 6,2 milliards d'euros jusqu'à présent. Il s'agit de la quatrième fois que le groupe relève ses prévisions depuis le début de l'exercice. Au cours du trimestre allant d'avril à juin, le troisième de son exercice fiscal, le conglomérat industriel dit avoir dégagé un bénéfice net de 1,5 milliards d'euros, presque triplé d'une année sur l'autre (535 millions d'euros il y a un an). 'Les problèmes actuels liés à la chaîne d'approvisionnement, dus essentiellement aux achats de composants électroniques, aux matières premières et à la hausse des prix des matières premières, ont été maîtrisés avec succès', se félicite le groupe dans un communiqué. Siemens - qui évoque des résultats 'excellents' - note que ses prises de commandes ont atteint 20,5 milliards d'euros sur le trimestre, contre 13,9 milliards un an plus tôt, tandis que son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru à 16,1 milliards d'euros, à comparer avec 13 milliards d'euros sur la même période de l'exercice précédent. Coté à la Bourse de Francfort, le titre Siemens s'envolait de plus de 3,8% après cette publication, s'adjugeant au passage la place de plus forte progression de l'indice DAX.

