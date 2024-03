Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: les nouvelles prévisions dans le digital déçoivent information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Siemens a dévoilé mardi de nouvelles prévisions jugées décevantes pour ses activités de transformation numérique dans l'industrie, provoquant une chute de son titre en Bourse de Francfort.



A l'occasion d'une conférence organisée par Bank of America, son directeur financier Ralf Thomas a confirmé l'objectif d'un bénéfice par action (BPA) compris entre 10,40 et 11 euros sur l'exercice fiscal en cours.



Mais il a aussi reconnu que le repli du chiffre d'affaires de la branche 'Digital Industries' (DI) - consacrée à l'automatisation et à la digitalisation industrielles - pourrait être plus prononcé que prévu ce trimestre.



Alors que le groupe allemand envisageait jusqu'ici un recul de l'ordre de 5% de l'activité de la division sur le deuxième trimestre, qui se clôturera fin mars, une baisse supérieure à 10% serait désormais prévue.



Cette prévision décevante, qui pourrait remettre en question les objectifs annuels de la branche, n'était pas éclipsée par les perspectives plus souriantes de l'activité de technologies du bâtiment et des infrastructures.



D'après Siemens, cette dernière, baptisée 'Smart Infrastructure' (SI), devrait en effet générer une croissance de son chiffre d'affaires dans le haut de la fourchette de 5% à 7% initialement prévue pour le deuxième trimestre.



Lors de la réunion, Ralf Thomas a par ailleurs indiqué que la cession d'Innomotics, la filiale dédiée aux moteurs et générateurs de Siemens, devrait quant à elle être finalisée courant 2025.



L'action chutait de plus de 6% suite à ces informations, essuyant la plus forte baisse de l'indice DAX, pour ne plus afficher qu'un gain de l'ordre de 1% depuis le début de l'année.





