Siemens : les nouveaux trains entrent en service en Allemagne

(CercleFinance.com) - Siemens annonce que le premier train de la nouvelle série 483/484 S-Bahn entrera en service à Berlin le 1er janvier, peu après minuit. Au cours de la journée, deux nouveaux trains viendront ensuite compléter le service sur trajet entre Spindlersfeld et Hermannstrasse. 'Les résidents de Berlin et de Brandebourg peuvent désormais s'attendre à des trains flambant neufs offrant plus d'espace', assure Siemens avant d'évoquer les 'grandes fenêtres panoramiques, la climatisation, les caméras de sécurité dans toutes les voitures' ou encore 'des connexions vocales directes avec le centre de sécurité'. Au total, dix trains de présérie entreront en service à partir de la nouvelle année, permettant de fournir un flux de données et d'expériences supplémentaires qui pourront être intégrés à la production en série, qui a déjà commencé. Le S-Bahn Berlin a commandé un total de 382 voitures (21 trains de deux voitures et 85 trains de quatre voitures) auprès du consortium de fabrication formé par Stadler et Siemens. Elles doivent être livrées d'ici la fin 2023, indique Siemens.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.37%