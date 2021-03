Siemens : les nouveaux métro londoniens bientôt sur les rails

(CercleFinance.com) - Transport for London (TfL) et Siemens Mobility ont dévoilé aujourd'hui la conception détaillée de la nouvelle génération de métros de la ligne Picadilly.

A partir de 2025, ces nouveaux trains spacieux desserviront les clients de la ligne Piccadilly, remplaçant petit à petit les anciens modèles qui arpentent inlassablement la ligne depuis bientôt un demi-siècle et s'avèrent aussi coûteux que peu fiable.

Au fur et à mesure de l'introduction des nouveaux trains sur la ligne Piccadilly, la flotte actuelle sera progressivement retirée du service voyageurs et la fréquence des trains aux heures de pointe passera de 24 à 27 trains par heure à partir de la mi-2027, soit un train toutes les 135 secondes aux heures les plus achalandées.

Siemens précise que les nouveaux trains optimisent l'espace afin d'offrir 10% de capacité en plus, tout en étant nettement plus légers que les conceptions existantes, ce qui signifie que l'efficacité énergétique sera augmentée et que les dommages aux voies seront réduits.