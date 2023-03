Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: les moteurs regroupés sous la marque Innomotics information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 16:22









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi le regroupement de ses activités dans les moteurs et les générateurs sous une marque unique devant porter le nom d'Innomotics.



Cette entité - qui intégrera ses moteurs à basse et haute tension, ses motoréducteurs, ses convertisseurs de moyenne puissance ainsi que ses broches moteur - va être appelée à prendre son autonomie d'un point de vue légal, précise le conglomérat industriel allemand dans un communiqué.



Dans le cadre de cette opération de scission, qui devrait être bouclée d'ici au mois d'octobre, Innomotics s'installera à Nuremberg sous la houlette de son nouveau directeur général Michael Reichle.



Dans un communiqué, Siemens estime que la prise d'indépendance de sa filiale lui permettra de créer de la valeur tout en réalisant pleinement son potentiel de croissance.



Avec 14.000 employés, Innomotics affiche un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de trois milliards d'euros.



Suite à cette annonce, l'action Siemens progressait de 0,9% mercredi à la Bourse de Francfort, à comparer avec un gain de 0,2% pour l'indice DAX.





