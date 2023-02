Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: les actionnaires approuvent la hausse du dividende information fournie par Cercle Finance • 10/02/2023 à 10:44









(CercleFinance.com) - Les actionnaires de Siemens se sont prononcés jeudi à une écrasante majorité en faveur du projet visant à accroître le montant du dividende annuel.



La résolution du conseil d'administration du conglomérat allemand proposant d'augmenter le dividende de 0,25 euro pour le porter à 4,25 euros au titre de l'exercice 2022 a été approuvée par 99,75% des votants lors de l'assemblée générale qui s'est tenue hier.



Les actionnaires ont également validé la volonté de l'entreprise de féminiser son conseil d'administration en élisant Regina Dugan, la directrice générale de Wellcome Leap, Keryn Lee James l'ancienne patronne d'ERM Group, et Martina Merz, l'actuelle numéro un thyssenkrupp, en tant qu'administratrices.



Les femmes représentant désormais plus de la moitié de son conseil d'administration, composé de 10 membres, dont Benoît Potier, l'ancien PDG d'Air Liquide.



Ces décisions interviennent alors que Siemens a dévoilé hier matin des résultats trimestriels meilleurs que prévu, après avoir dégagé un bénéfice industriel de plus de 10 milliards d'euros sur l'exercice 2021/2022.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -2.34%