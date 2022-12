Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: le train ICE 3neo déjà sur les rails allemands information fournie par Cercle Finance • 05/12/2022 à 10:50









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que la Deutsche Bahn (DB) - soit l'entreprise ferroviaire publique allemande - a mis en service sa dernière génération de trains, dite 'ICE', avec près d'une semaine d'avance sur le calendrier initial, les partenaires DB et le constructeur Siemens Mobility ayant réussi à mettre le train en service en un temps record.



Ainsi, le nouvel ICE 3neo effectue aujourd'hui son voyage inaugural avec passagers entre Francfort/Main et Cologne.



'Malgré les restrictions liées à la pandémie et les chaînes d'approvisionnement perturbées dans le monde, le voyage inaugural des passagers a lieu deux ans et demi seulement après la commande du train en juillet 2020', se félicite Siemens.



D'ici 2029, la DB aura investi dix milliards d'euros dans de nouveaux trains, dont 73 trains ICE 3neo.





