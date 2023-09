Siemens: le train à hydrogène bientôt sur les rails information fournie par Cercle Finance • 15/09/2023 à 15:18

(CercleFinance.com) - Siemens fait savoir que sa division Siemens Mobility a réalisé les premiers essais du train à hydrogène Mireo Plus H en Bavière.



Cette rame de deux voitures doit entrer en service voyageurs à la mi-2024 sur le réseau ferroviaire de la Bayerische Regiobahn (BRB) entre Augsbourg et Füssen et entre Augsbourg et Peissenberg.



L'exploitation pilote du train est prévue sur 30 mois et bénéficiera du soutien de la région bavaroise.



'Notre train Mireo Plus H à hydrogène circulera entièrement sans émissions entre Augsbourg, Füssen et Peissenberg. Avec ce train, nous proposons une solution durable pour les itinéraires ferroviaires non électrifiés ', résume Karl Blaim, directeur général et CFO de Siemens Mobility.