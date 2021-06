Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : le titre se replie malgré des prévisions optimistes Cercle Finance • 24/06/2021 à 11:07









(CercleFinance.com) - L'action Siemens a ouvert en baisse jeudi matin, le marché semblant ignorer les prévisions optimistes livrées par le groupe industriel allemand à l'occasion de sa journée d'investisseurs. Dans un communiqué diffusé en préambule de l'événement, le groupe de Munich explique qu'il entend accélérer sa croissance 'à forte valeur' et se présente désormais comme une 'entreprise technologie recentrée' conjuguant les défis du monde réel et les avantages des outils numériques. D'un point de vue financier, Siemens indique vouloir générer une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre 5% à 7% en données comparables lors du cycle économique actuel, contre une précédente prévision qui s'établissait entre 4% et 5%. Pour ce qui concerne l'exercice 2021, le groupe dit toujours viser un bénéfice net allant de 5,7 à 6,2 milliards d'euros, mais précise que cet objectif inclut désormais les charges associées à l'acquisition de l'américain Varian. Siemens a également dévoilé un nouveau programme de rachats d'actions pouvant atteindre trois milliards d'euros, et qui devrait s'étendre jusqu'en 2026. Si les analystes saluent des perspectives 'positives' ainsi que le processus de simplification engagé par le groupe, le titre perdait 0,7% ce matin à la Bourse de Francfort. Il est vrai que l'action avait bien progressé depuis le début de l'année (+15%), signant pour l'instant l'une des meilleures performance annuelles de l'indice DAX.

