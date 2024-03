Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: le titre se replie, HSBC passe à 'alléger' information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Siemens s'inscrit en net repli mardi sur le DAX de la Bourse de Francfort, alors que HSBC a abaissé sa recommandation sur la valeur à 'alléger'.



Le titre perd actuellement 0,6%, alors que le DAX est parfaitement inchangé.



HSBC, qui maintient son objectif de cours de 150 euros, explique s'inquiéter de la réalisation des objectifs du groupe industriel pour son exercice 2023/2024 au vu de la faiblesse actuelle de la demande en Allemagne et en Chine.



Plus globalement, le bureau d'études explique dans une note consacrée aux valeurs industrielles européennes se montrer prudent sur le secteur après son récent 'rally' en Bourse, qui intègre de son point de vue une croissance généralisée sur le moyen terme alors que seul le marché américain semble aujourd'hui en bonne forme.





