Siemens: le titre recule, Barclays initie à 'sous-pondérer'

(CercleFinance.com) - Siemens se replie lundi en Bourse de Francfort dans le sillage d'une note de Barclays, qui initié ce matin le suivi de la valeur avec un conseil 'sous-pondérer'.



Le titre du géant industriel allemand cède actuellement 0,6% et figure parmi les plus fortes baisses de l'indice DAX, qui progresse de 0,5%. L'action s'inscrit en hausse de 5% depuis le début de l'année, à comparer avec un gain de 13% pour le DAX.



Dans une note de recherche, Barclays estime que Siemens est 'victime de son propre succès', avec une dynamique favorable qui pourrait bientôt toucher à sa fin du fait de l'arrivée à un plafond de ses prises de commandes, accompagnée d'une normalisation de ses marges.



L'analyste ajoute que la qualité du flux de trésorerie disponible (FCF) dégagée par le groupe diversifié n'est pas aussi bonne que ce que le marché perçoit et que les actions structurelles qu'il a entreprises sont à la fois 'complexes' et 'difficiles à mettre en oeuvre'.



Enfin, l'intermédiaire évoque une valorisation loin d'être bon marché pour un groupe d'une telle taille et dont les activités sont arrivées à maturité.



Son objectif de cours ressort à 122 euros, ce qui fait apparaître un potentiel baissier de 11%.





