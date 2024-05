Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: le partenariat avec Microsoft encore étendu information fournie par Cercle Finance • 14/05/2024 à 17:05









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mardi que sa plateforme d'entreprise numérique Siemens Xcelerator serait désormais disponible sur Microsoft Azure afin de faire face à la demande grandissante de ses clients.



Le groupe industriel allemand précise que c'est Teamcenter, son logiciel de gestion du cycle de vie des produits (PLM), qui sera le premier à être proposé sur le service 'cloud' de Microsoft.



Dans un communiqué, Siemens souligne qu'il a ajouté par ailleurs un module d'extension IA issu de Copilot pour Microsoft 365 au sein de la nouvelle application Teamcenter qu'il a récemment développée pour l'outil collaboratif Teams.



Cette solution est censée permettre aux employés n'ayant pas accès à des outils de PLM de bénéficier de résumés des flux de travail existants concernant leur processus de conception et de fabrication.



Siemens et Microsoft rappellent qu'ils collaborent ensemble depuis 35 ans.





