Siemens : le partenariat avec le Bayern Munich prolongé

(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir signé une prolongation de trois ans concernant son partenariat avec le Bayern Munich. Après trois saisons, le conglomérat étend ainsi sa collaboration avec le vainqueur du championnat d'Allemagne jusqu'à la fin de la saison 2022/2023. L'accord se concentrera principalement sur l'utilisation de la technologie numérique de stockage d'énergie et des systèmes de gestion de l'énergie pour l'Allianz Arena et le centre d'entraînement du club.

