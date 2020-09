Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : le DAX accueillera Siemens Energy pour une journée Cercle Finance • 23/09/2020 à 11:18









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa scission d'avec Siemens, Siemens Energy intégrera l'indice allemand DAX le 28 septembre pour une seule séance de Bourse, a fait savoir mercredi l'opérateur d'indices boursiers STOXX. La filiale d'énergie de Siemens fera son entrée sur l'indice de référence sur la base d'une valeur nulle, un ajustement destiné à permettre la bonne traçabilité de l'indice par les investisseurs d'après STOXX. L'indice DAX, propriétaire de l'opérateur d'indices boursiers Qontigo qui détient également la marque STOXX, sera donc composé exceptionnellement de 31 valeurs lors de la journée du 28 septembre. Il est prévu que Siemens Energy sorte de l'indice dès la clôture de la séance boursière, précise STOXX dans son communiqué.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.58%