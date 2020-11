Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : le bénéfice net progresse de 28% au 4e trimestre Cercle Finance • 12/11/2020 à 10:21









(CercleFinance.com) - Siemens a déclaré jeudi que son bénéfice net du quatrième trimestre avait augmenté de 28%, le groupe industriel allemand compensant la baisse de son chiffre d'affaires par un gain ponctuel provenant de la vente de sa participation dans Bentley Systems. Le bénéfice net de Siemens au cours des trois mois précédant le 30 septembre est passé à 1,9 milliard d'euros, contre 1,5 milliard d'euros à la même période l'an dernier. La société a enregistré un gain de 533 millions d'euros, principalement lié à la réévaluation de sa participation dans Bentley Systems à la suite de l'introduction en bourse de la société d'ingénierie en septembre. Les commandes ont atteint 15,6 milliards d'euros, quasiment au même niveau qu'au même trimestre de l'année dernière, tandis que le chiffre d'affaires recule de 6% à 15,3 milliards d'euros, pénalisé par des facteurs de change négatifs. Sur une base comparable, les commandes progressent de 2%, tandis que le chiffre d'affaires recule de 3%. Pour son nouvel exercice 2021, Siemens a déclaré qu'il s'attend à ce que le bénéfice net augmente 'modérément' de 4,2 milliards d'euros à l'exercice 2020, malgré de forts vents contraires de change. Ces résultats sont légèrement inférieurs à la prévision moyenne des analystes de 4,8 milliards d'euros, les actions de Siemens ayant chuté de 4% jeudi matin, sous-performant largement l'indice DAX qui était en recul de 0,8% seulement.

