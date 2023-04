Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: lancement de la GreenerTower information fournie par Cercle Finance • 21/04/2023 à 10:30









(CercleFinance.com) - Siemens Gamesa annonce le lancement de la GreenerTower, une tour d'éolienne constituée d'environ 80% de plaques d'acier et qui assurera une réduction de CO2 d'au moins 63% dans ces plaques par rapport à l'acier conventionnel.



Le nouveau processus de qualification approfondi de Siemens Gamesa vérifiera qu'un maximum de 0,7 tonne d'émissions d'équivalent CO2 est autorisé par tonne d'acier, tout en conservant les mêmes propriétés et qualité de l'acier.



Cette nouvelle tour à faible émission de CO2 sera disponible en option pour les projets à installer à partir de 2024. RWE et Siemens Gamesa déjà ont convenu d'introduire 36 GreenerTowers dans le projet éolien offshore Thor au Danemark.





