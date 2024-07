Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: lance un partenariat avec Stadtwerke Stuttgart information fournie par Cercle Finance • 19/07/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Siemens Smart Infrastructure et le fournisseur d'énergie public Stadtwerke Stuttgart ont annoncé leur partenariat visant à favoriser la transition vers une énergie urbaine durable dans la ville.



L'inauguration hier du siège de Stadtwerke Stuttgart marque l'aboutissement de 18 mois de planification et de mise en oeuvre en collaboration, qui associe l'expertise de Siemens en matière de développement d'infrastructures durables à l'expérience de Stadtwerke Stuttgart dans le domaine de la production et de la fourniture d'énergies renouvelables.



Les applications de la plateforme numérique ouverte Siemens Xcelerator sont utilisées pour contrôler le système intelligent de gestion de l'énergie dans le complexe de bureaux, l'entrepôt et l'atelier.



Ce système relie de manière optimale l'offre et la demande d'énergie renouvelable pour tout ce qui concerne le chauffage et l'éclairage, les ascenseurs et l'équipement de bureau, en plus d'électrifier le centre de mobilité, qui sera utilisé pour recharger les véhicules électriques de la flotte de Stadtwerke Stuttgart.



'Ce projet servira de vitrine à d'autres entreprises qui cherchent à maximiser le couplage sectoriel afin de réaliser des opérations plus rentables, plus efficaces sur le plan énergétique et, par conséquent, plus durables' indique le groupe.





