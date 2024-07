Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: lance un jumeau numérique de simulation acoustique information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 15:30









(CercleFinance.com) - Siemens annonce avoir développé un jumeau numérique appelé 'Sound of Science' qui permettra de simuler l'acoustique des grands espaces événementiels.



Utilisée pour la première fois au Großes Festspielhaus du Festival de Salzbourg, cette technologie permet aux organisateurs de tester virtuellement différentes configurations acoustiques et d'arranger les formations orchestrales avant les répétitions réelles, économisant ainsi temps et ressources.



Le 'Sound of Science' mesure l'écho et la réverbération dans un modèle 3D et simule la propagation des ondes sonores. Siemens mettra cette application à disposition de partenaires culturels sélectionnés gratuitement.



À terme, d'autres espaces en Allemagne et en Angleterre seront simulés, promet Siemens.





