Siemens: lance un hub consacré à la transition énergétique information fournie par Cercle Finance • 15/02/2023 à 11:34

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un partenariat avec l'Université de technologie de Swinburne (Australie) afin de mettre en place 'un futur hub de transition énergétique' (par ailleurs le plus avancé de ce type en Australie) sur le campus de l'université Hawthorn, à Melbourne, l'un des trois campus de l'Université de Swinburne



Ce hub, dont le prix est estimé à 5,2 millions de dollars, sera doté de certaines des technologies énergétiques numériques les plus avancées de Siemens mais aussi de l'expertise technique, R&D et pédagogique de Swinburne. Concrètement, il s'agit de bâtir un futur laboratoire de réseau énergétique accessible aux étudiants et à l'industrie.



Lorsqu'il sera pleinement opérationnel, le hub offrira également aux chercheurs et à l'industrie la possibilité de travailler sur des systèmes énergétiques futurs plus écologiques et plus efficaces en utilisant Siemens Xcelerator, une nouvelle plateforme commerciale numérique ouverte et un nouveau marché.