Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: lance le système de servocommande Sinamics S200 information fournie par Cercle Finance • 15/05/2023 à 12:53

(CercleFinance.com) - Siemens annonce la lancement de Sinamics S200, un nouveau système de servocommande conçu pour une variété d'applications.



Ce système se compose d'un servomoteur précis et de câbles faciles à utiliser, offrant ainsi 'des performances dynamiques élevées'.



'Les applications qui nécessitent une précision de vitesse et de couple, telles que les machines d'enroulement et de déroulement dans la fabrication de batteries et l'assemblage de cellules, bénéficient particulièrement du nouveau système de servocommande', précise Siemens.



Sinamics S200 couvre une plage de puissance de 0,1 à 1 kW (200 V) et de 0,2 à 7 kW (400 V) et peut être associé à un moteur à inertie faible, moyenne ou élevée.



Grâce à sa conception compacte, le système de servo-entraînement Sinamics S200 permet également d'économiser jusqu'à 30 % d'espace dans l'armoire de commande, assure Siemens.