Siemens: lance le label EcoTech pour plus de transparence

(CercleFinance.com) - Siemens annonce aujourd'hui le lancement de son label Siemens EcoTech, visant à établir une nouvelle norme en matière de transparence dans l'industrie.



Siemens EcoTech donnera aux clients un aperçu complet des performances des produits sur un ensemble des critères environnementaux sélectionnés.



Dans un premier temps, le label Siemens EcoTech couvrira une gamme de produits de l'ensemble du portefeuille Siemens pour infrastructures et applications industrielles.

Le label sera progressivement étendu à couvrir d'autres familles de produits.



'Le label Siemens EcoTech représente notre engagement à donner à nos clients les connaissances dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés et soutenir leurs objectifs de développement durable. Nous voulons que la durabilité soit au coeur de chaque produit que nous proposons', a commenté Judith Wiese, membre du directoire de Siemens AG et Chief People and Chargé de développement durable.





