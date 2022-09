Siemens: lance des services pour la sécurité incendie information fournie par Cercle Finance • 29/09/2022 à 16:40

(CercleFinance.com) - Siemens a lancé Fire Safety Digital Services, un portefeuille de services numériques et gérés qui connecte les systèmes de sécurité incendie au cloud, permettant aux entreprises de passer d'une approche réactive à une protection totale grâce à une sécurité intelligente.



En adoptant des services numériques pour l'exploitation, le traitement des événements et la maintenance, les clients peuvent améliorer l'identification et la prévention des dangers, prendre de meilleures décisions, protéger la continuité des activités et offrir un environnement sûr.



' Le développement de systèmes de protection plus intelligents réduit la charge sur les personnes, élimine les interruptions et donne aux entreprises la transparence dont elles ont besoin ', a déclaré Brad Haeberle, vice-président senior, Siemens Smart Infrastructure.



Présentés pour la première fois au salon Light + Building de Francfort, du 2 au 6 octobre 2022, les services numériques de sécurité incendie constituent une première dans le secteur et s'appuient sur l'offre Sinteso de Siemens.