Siemens: lance des armoires industrielles en acier vert

(CercleFinance.com) - Siemens, par le biais de sa filiale allemande Alpha Verteilertechnik, indique avoir introduit la série SIVACON 8MF1, la première gamme d'armoires de contrôle industrielles entièrement fabriquées en acier vert.



Cet acier est produit à partir de métal recyclé et d'énergie éolienne, ce qui permet de réduire les émissions de CO₂ de 70 % par rapport à l'acier conventionnel.



Ces armoires, tout en étant écologiques, conservent les mêmes propriétés techniques que les modèles standards et aident les grands clients industriels à atteindre leurs objectifs de durabilité.



Cette initiative s'inscrit dans les ambitions de Siemens en matière de développement durable, telles que définies dans son cadre DEGREE, visant à limiter le réchauffement climatique conformément à l'objectif de 1,5°C.





