Siemens : la solution CBTC choisie pour le métro de Bangalore

(CercleFinance.com) - Siemens Mobility et Siemens Limited India annoncent leur association avec Bengaluru Metro Rail Corporation Limited (BMRCL) afin de mettre en oeuvre un ensemble complet de solutions de trains automatisés pour la phase 2 du projet d'extension du métro de Bengaluru (Bangalore), en Inde. Siemens Mobility installera son système de contrôle des trains basé sur les communications (CBTC) sur 18,8 km de la ligne jaune, qui comprendra des verrouillages électroniques, un système de protection et de supervision automatique des trains, ainsi qu'un système de télécommunication. La signalisation automatisée et l'exploitation des trains permettront à BMRCL de faire circuler les trains à 90 secondes d'intervalle, offrant une plus grande disponibilité et une expérience passagers améliorée.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.02%