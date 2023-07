Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Siemens: la société Innomotics est devenue une filiale information fournie par Cercle Finance • 03/07/2023 à 14:44

(CercleFinance.com) - À compter du 1er juillet 2023, Innomotics est devenue une filiale de Siemens gérée séparément en Allemagne. La séparation de cette entité est en bonne voie au niveau mondial et devrait être en grande partie achevé d'ici le 1er octobre 2023.



Le siège opérationnel de la nouvelle société, qui emploie environ 15 000 personnes dans le monde et génère un chiffre d'affaires de plus de 3 milliards d'euros, se trouve à Nuremberg, en Allemagne.



Cette société regroupe principalement des activités sur des moteurs de basse à haute tension, des motoréducteurs et des convertisseurs de moyenne tension.



À l'avenir, Innomotics comprendra les anciennes activités correspondantes des unités Large Drives Applications et Digital Industries, ainsi que les sociétés Siemens Sykatec et Weiss Spindeltechnologie.