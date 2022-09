Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: la ligne 4 du métro parisien automatisée information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 10:57









(CercleFinance.com) - La modernisation de la ligne 4 du métro parisien est achevée avec le plus haut degré d'automatisation. Les métros automatiques sans conducteur sont désormais en service payant.



La numérisation et l'optimisation de la ligne 4 permettront à la RATP d'augmenter la fréquence en toute sécurité en réduisant les intervalles entre les trains de 105 à 85 secondes.



Choisi en 2015 par la RATP, Siemens Mobility a fourni ses systèmes de communication digitalisée et de signalisation CBTC pour moderniser le réseau. Après un essai sans passagers qui a débuté en juin, l'automatisation de la ligne 4 est désormais une réalité.



D'autres navettes automatiques sans conducteur seront introduites dans le trafic de la ligne au fil du temps pour atteindre l'automatisation complète à la fin de 2023.



' D'autres projets seront menés avec Siemens Mobility, notamment la mise en place d'un nouveau système de contrôle automatique sur la ligne 14 ', a déclaré Catherine Guillouard, présidente-directrice générale du groupe RATP.



' Ce système augmente la fiabilité et la disponibilité du service, ce qui permettra d'offrir une meilleure expérience aux 700 000 usagers quotidiens de la ligne 4 ', a déclaré Michael Peter, PDG de Siemens Mobility.





