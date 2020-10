Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : la filiale Flender cédée au groupe Carlyle Cercle Finance • 29/10/2020 à 13:39









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi la vente de Flender, sa filiale de composants de transmission pour éoliennes, au géant américain du capital-investissement Carlyle sur la base d'une valeur d'entreprise d'un peu plus de deux milliards d'euros. Le groupe industriel allemand indique que l'opération - qui devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2021 - s'inscrit dans le cadre de son récent recentrage stratégique. Désormais débarrassé de ses activités dans l'énergie et la santé, le nouveau Siemens a l'intention de se concentrer sur les technologies de transformation digitale pour l'industrie, sur les infrastructures dites 'intelligentes' et sur le transport durable. Siemens avait annoncé en mai dernier son intention de se séparer de Flender, une société britannique qui avait été rachetée en 2005 pour un prix de 1,2 milliard d'euros.

