Siemens : la filiale eos.uptrade s'associe à SSB information fournie par Cercle Finance • 20/07/2021 à 14:26









(CercleFinance.com) - Siemens annonce que eos.uptrade, une filiale de Siemens Mobility spécialisée dans la fourniture de solutions logicielles pour l'industrie du voyage et des transports, s'est associée à Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) afin d'intégrer l'option 'Meilleur prix' dans l'application 'SSB Move', permettant ainsi aux passagers d'acheter plus facilement leurs billets. Pour ce faire, eos.uptrade a utilisé son logiciel de billetterie XiXo pour créer un nouveau module de billetterie calculant automatiquement le meilleur prix possible à tout moment, offrant une flexibilité maximale aux passagers et opérateurs. 'Nous sommes très heureux de donner vie à cette approche billettique innovante', a réagi Mario Laube, directeur commercial chez SSB.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.25%