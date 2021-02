Siemens : l'UE autorise le projet d'acquisition de Varian

(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé le projet d'acquisition de Varian Medical Systems par Siemens, par l'intermédiaire de sa filiale Siemens Healthineers.

L'autorisation est subordonnée au respect intégral des engagements offerts par Siemens pour garantir l'interopérabilité des solutions d'imagerie médicale et de radiothérapie des entreprises avec les solutions de tiers.

Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, a déclaré: ' Des solutions d'imagerie médicale et de radiothérapie de haute qualité sont essentielles pour diagnostiquer et traiter le cancer. L'efficacité et la sécurité d'un traitement dépendent de la capacité de ces produits à bien fonctionner entre eux '.

' Notre décision garantira que les patients en radiothérapie bénéficient du meilleur traitement possible en veillant à ce que les concurrents de Siemens Healthineers et de Varian disposent de toutes les informations et de toute l'assistance requises pour permettre un fonctionnement optimal de leurs produits avec ceux des parties et pour continuer à innover '.