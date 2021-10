Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens : l'UE autorise la création d'une entreprise commune information fournie par Cercle Finance • 13/10/2021 à 14:12









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé la création d'une nouvelle entreprise commune par Beteiligungsgesellschaft Kreis Düren, Messer Industriegase, RWE Generation et Siemens, toutes trois allemandes. L'entreprise commune sera active dans la planification, le développement, la construction et l'exploitation d'une usine et de stations-service pour la production et la vente d'hydrogène à Jülich. La Commission a conclu que la création de l'entreprise commune ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de ses activités commerciales limitées.

Valeurs associées SIEMENS XETRA +0.21%