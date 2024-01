Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: l'acquisition du néerlandais Heliox est bouclée information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 16:11









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition de Heliox, un spécialiste des systèmes de recharge rapide, une transaction que le groupe industriel allemand avait initialement dévoilé en août dernier.



Basé aux Pays-Bas, Heliox - qui emploie environ 330 personnes - développe des bornes de recharge en dépôt, mais aussi des stations de recharge rapide, essentiellement dédiées aux transports publics et aux camions électriques.



Siemens explique que l'opération va lui permettre de renforcer le réseau de sa filiale Siemens eMobility en mettant la main sur des interfaces allant de 40 kilowatts (kW) à plusieurs mégawatts.





