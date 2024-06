Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: investit dans son usine de Cornellà (Espagne) information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 12:35









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility a investi dans son usine de Cornellà, en Espagne, pour augmenter sa capacité de production et élargir son portefeuille de produits.



L'usine a inauguré une nouvelle ligne de production de boîtes de vitesses ferroviaires et a établi un centre de compétence en soudage pour les armoires de convertisseurs.



La production initiale de boîtes de vitesses devrait atteindre 500 unités par an, avec une augmentation prévue dans une deuxième phase.



Le centre de compétence emploie déjà plus de 80 experts et vise à consolider sa position de leader dans la fabrication d'armoires de convertisseurs.





