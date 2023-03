Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: investit dans les technologies durables information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 17:00









(CercleFinance.com) - Siemens annonce investir 30 millions d'euros dans l'agrandissement de son usine d'appareillage électrique de Francfort-Fechenheim. Un entrepôt à grande vitesse intelligent et entièrement automatisé ainsi qu'une extension de 1200m² d'un hall existant sont en cours de construction.



La zone de production supplémentaire accueillera une troisième ligne d'assemblage d'appareillages de commutation.



L'usine développe sa production d'appareillage de commutation moyenne tension respectueux de l'environnement, et les deux nouveaux bâtiments seront dotés de toits équipés de systèmes photovoltaïques.



' Notre investissement garantira l'avenir durable de notre site de production et l'employabilité de notre personnel ', souligne Martin Betzmann, directeur du site de l'usine de commutation de Francfort-Fechenheim.



La construction de l'entrepôt à grande vitesse, intelligent et entièrement automatisé, devrait être achevée au printemps 2024.



Aujourd'hui, environ 1 600 employés de Siemens travaillent à Francfort-Fechenheim. D'ici à 2025, 200 employés supplémentaires devraient être embauchés.





