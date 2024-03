Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: investit 115 ME dans un nouveau site au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 12:21









(CercleFinance.com) - Siemens Mobility annonce un investissement de 115 millions d'euros afin d'établir un centre de pointe de fabrication d'infrastructures ferroviaires, d'ingénierie numérique et de recherche et développement (R&D) à Chippenham, au Royaume-Uni.



La nouvelle installation, qui devrait remplacer l'usine existante en 2026, sera vitale pour les futurs projets de Siemens Mobility dans le domaine de la technologie ferroviaire.



Le site permettra notamment de construire la prochaine génération de systèmes de signalisation et de contrôle ferroviaires conventionnels et numériques pour la Grande-Bretagne.



La transition, y compris le transfert de tout le personnel local, soit environ 800 personnes, n'entraînera aucune interruption de la production, précise Siemens.







