Siemens: investit 100 ME dans son usine de Francfort

(CercleFinance.com) - Siemens annonce un investissement de 100 millions d'euros afin d'agrandir son usine de disjoncteurs à Francfort, en ajoutant un site de 3,5 hectares dans le quartier d'Ostend.



Cet investissement coïncide avec l'inauguration d'un nouvel entrepôt et une zone de production étendue.



L'expansion créera 400 nouveaux emplois d'ici 2027 et permettra à la nouvelle installation, opérationnelle début 2025, de produire des disjoncteurs moyenne tension sans SF6, utilisant le médium isolant Clean Air.



Siemens vise ainsi à réduire les émissions de carbone et à créer des réseaux durables. Les nouveaux bâtiments ont d'ailleurs obtenu la certification DGNB Gold pour la durabilité.







