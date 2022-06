Siemens: investissement dans Electrify America information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 13:48

(CercleFinance.com) - Volkswagen et Siemens font part d'un investissement de 450 millions de dollars dans Electrify America, le plus grand réseau public de recharge ultra-rapide pour véhicules électriques en Amérique du Nord, que cet investissement valorise à 2,45 milliards.



Par l'intermédiaire de sa branche de financement Siemens Financial Services (SFS), Siemens devient ainsi un actionnaire minoritaire d'Electrify America avec un faible investissement à trois chiffres en millions de dollars et occupera un siège au conseil d'administration.



'Conformément à la stratégie NEW AUTO de Volkswagen, cette étape accélère constamment le confort, la qualité et l'expansion de l'infrastructure de recharge publique aux États-Unis et au Canada', indique de son côté le constructeur automobile allemand.