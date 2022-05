Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: installation d'alimentation à quai au port de Kiel information fournie par Cercle Finance • 25/05/2022 à 10:53









(CercleFinance.com) - Siemens a annoncé mercredi avoir été sélectionné par Seehafen Kiel, l'opérateur du port de Kiel, en vue de la construction d'une installation d'alimentation électrique à quai.



Le groupe industriel a été chargé par l'exploitant de ce port situé sur les bords de la Mer Baltique, dans le nord de l'Allemagne, de concevoir un système d'une puissance de 50/60 Hz destiné aux navires de croisières et aux ferries.



Un deuxième équipement de 50 Hz doit, lui, être uniquement dédié aux ferries.



Alors que les navires en escale sont habituellement alimentés par leurs moteurs diesel, la mise en place d'une infrastructure électrique à quai permet d'éviter cette solution particulièrement polluante.



L'installation de Siemens, qui s'annonce comme l'une des plus importantes en Europe, devrait permettre lors de sa mise en service en 2023 d'alimenter en électricité verte jusqu'à six bateaux simultanément.



Le montant total de l'investissement est estimé autour de 17 millions d'euros.





Valeurs associées SIEMENS XETRA -0.74%