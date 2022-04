Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens: inaugure un centre de cybersécurité au Canada information fournie par Cercle Finance • 01/04/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Siemens a inauguré son nouveau Centre de défense des infrastructures critiques (CIDC) à Fredericton (Canada), renforçant ainsi son offre mondiale de cybersécurité.



Les services fournis par le centre iront du conseil aux services gérés et de recherche, le tout en assurant le progrès vers un monde numérique décarboné.



L'équipe d'experts en cybersécurité basée à Fredericton soutiendra les besoins en cybersécurité et en sécurité physique du Canada ainsi que des projets aux États-Unis, en Europe et au Moyen-Orient.







