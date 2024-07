Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens: inaugure un Centre de compétence à Chennai (Inde) information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 10:01









(CercleFinance.com) - Siemens a inauguré aujourd'hui un nouveau Centre de Compétence pour les Data Centers au Global Infocity Park à Chennai, en Inde.



Implanté à Chennai, le nouveau centre de données reflète l'engagement de Siemens à soutenir le marché en pleine croissance.



Couvrant 6 000 m2, cette nouvelle installation servira de hub d'innovation régionale, réunissant non seulement une équipe de plus de 200 designers, planificateurs, ingénieurs et chefs de projet en un seul lieu, mais aussi facilitant la co-création avec des partenaires et des clients à travers la région Asie-Pacifique (APAC).





Valeurs associées SIEMENS 177,52 EUR XETRA +0,65%