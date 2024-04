Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens:inaugure son plus grand centre de recherche à Munich information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 12:17









(CercleFinance.com) - Siemens a inauguré le premier complexe de bâtiments de la technologie Siemens (STC) sur le campus de recherche de Garching, au nord de Munich, en Allemagne.



Le campus de recherche de Garching est l'un des plus grands centres de science, de recherche et d'enseignement de toute l'Europe. Il représente un investissement de plus de 100 millions d'euros au total.



Siemens regroupera toutes ses activités de recherche en Allemagne dans ce centre. Dans un premier temps, environ 450 personnes de Siemens travailleront sur les technologies du futur en collaboration avec 150 scientifiques de l'Université technique de Munich.



Les dépenses de recherche et développement (R&D) ont augmenté d'environ 600 millions d'euros pour atteindre environ 6,2 milliards d'euros au cours de l'exercice 2023.





