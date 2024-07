Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Healthineers: trimestriels inférieurs aux attentes information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 10:52









(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand d'appareils médicaux Siemens Healthineers a fait état mercredi de résultats trimestriels inférieurs aux attentes et revu à la baisse certaines de ses prévisions pour 2024.



Son bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) a progressé de 9% à 825 millions d'euros au deuxième trimestre, sans toutefois atteindre le consensus de 856 millions d'euros fourni par l'entreprise elle-même.



Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,4 milliards d'euros pour le trimestre, soit une hausse de 4%, mais lui non plus n'atteint pas le consensus établi à 5,5 milliards d'euros.



Dans son communiqué, le groupe dit maintenir sa perspective d'une croissance du chiffre d'affaires à périmètre comparable comprise entre 4,5% et 6,5% sur l'ensemble de l'exercice.



Cependant, Siemens Healthineers a abaissé sa perspective de croissance pour sa branche d'imagerie, ramenée à 4,5%-5,5%, contre 6-8% précédemment.



À la Bourse de Francfort, le titre Siemens Healthineers chutait de 7% mercredi matin suite à cet avertissement, signant au passage la plus forte baisse de l'indice paneuropéen STOXX Europe 600.



'Le trimestre s'avère non seulement moins bon que prévu, mais la division la plus importante (l'imagerie) affiche des performances tout particulièrement décevantes', déplorent ce matin les analystes d'UBS.





