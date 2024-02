Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Siemens Healthineers: trimestriels en ligne, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le titre Siemens Healthineers signait une modeste progression jeudi à la Bourse de Francfort suite à la présentation de résultats trimestriels en ligne avec les attentes.



Le fabricant allemand d'appareils médicaux a fait état ce matin d'un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) en hausse de 8% à 742 millions d'euros au titre de son premier trimestre fiscal, clos fin décembre, conformément au consensus.



Sa marge opérationnelle ajustée (Ebit) s'est accrue à 14,3%, contre 13,5% un an plus tôt.



Le chiffre d'affaires a progressé de 1,9% à 5,2 milliards d'euros, tout juste au-dessus de la prévision moyenne établie par le marché (5,1 milliards d'euros).



En données organiques, la croissance de l'activité atteint 5,7%.



'C'est plutôt satisfaisant quand on sait que beaucoup redoutaient un trimestre moins bon que prévu', souligne un trader.



Sa filiale américaine de soins liés au cancer Varian, dont les performances sont très suivies, a généré une croissance organique de 22,3% sur le trimestre, pour une marge opérationnelle ajustée de 15,9%



Le groupe a par ailleurs confirmé ses objectifs annuels, tablant toujours sur une croissance organique de 4,5% à 6,5% sur l'ensemble de l'exercice, avec un BPA ajusté attendu entre 2,10 et 2,30 euros.



Coté sur l'indice DAX de la Bourse de Francfort, le titre Siemens Healthineers grappillait 0,6% jeudi matin suite à cette publication jugée sans grande surprise.





Valeurs associées SIEMENS HEALTH XETRA -0.12%