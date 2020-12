Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers : soutenu par un relèvement de broker Cercle Finance • 03/12/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers grimpe de 3% à Francfort avec le soutien d'un relèvement de recommandation à 'achat' chez Bank of America, ce dernier citant 'une activité principale en bonne position et une confiance plus grande dans les synergies avec Varian'. 'Siemens Healthineers est un acteur de premier ordre sur le marché de l'imagerie et il entre dans une nouvelle année de cycle de produits, avec des carnets de commandes renouant avec la croissance', juge le broker. 'Une décote de 40% en termes de PEG par rapport au secteur (19 fois pour l'exercice 2022) semble trop dure, étant donnée la qualité de l'activité', poursuit-il dans sa note sur le groupe de technologies pour la santé.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA +3.31%