Siemens Healthineers : propose un test covid en 15 minutes

(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand d'équipements d'imagerie médicale Siemens Healthineers a annoncé mercredi avoir mis au point un test d'antigène COVID-19 qui peut fournir des résultats en 15 minutes. Ce test s'appuie sur la méthode de prélèvement nasopharyngé. Une fois l'échantillon prélevé, l'écouvillon est inséré dans un tube contenant un liquide spécial. Le résultat se dessine alors en 15 minutes, assure le fabricant. Le test marqué CE a démontré une sensibilité de 96,7% et une spécificité de 99,2% sur la base d'une étude clinique de 317 sujets, poursuit Siemens Healthineers. Si le test n'a pas encore reçu l'autorisation des régulateurs américains, le fabricant prévoit de solliciter une autorisation d'utilisation d'urgence auprès de la FDA.

