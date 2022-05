Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Siemens Healthineers: porté par les tests antigéniques information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 12:36









(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours tout en faisant état de résultats meilleurs que prévu pour les trois premiers mois de l'année.



Le spécialiste de l'imagerie médicale, introduit en Bourse en 2018 par sa maison-mère Siemens, a vu son bénéfice opérationnel grimper de 47% à 980 millions d'euros sur son deuxième trimestre fiscal, clos fin mars.



Les analystes financiers anticipaient en moyenne un profit de 919 millions d'euros.



Les ventes comparables du groupe allemand ont augmenté de 15,8%, à près de 5,5 milliards d'euros, portées une nouvelle fois par l'activité de tests antigéniques rapides.



En excluant les tests anti-Covid, les ventes à périmètre comparable sont ressorties en hausse de 4,4%.



Pour l'exercice 2021-2022, Healthineers dit désormais prévoir un BPA ajusté compris entre 2,25 et 2,35 dollars, contre 2,18-2,30 dollars précédemment, pour une hausse organique des ventes allant de 5,5% à 7,5%, contre 3% à 5% jusqu'ici.



Dans les échanges de mi-journée à la Bourse de Francfort, le titre Siemens Healthineers avançait suite à cette publication.





