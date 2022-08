Siemens Healthineers: le bénéfice rate le consensus information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 11:06

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers a fait état lundi d'un recul de 8% de son bénéfice net trimestriel, affecté par les difficultés d'approvisionnement et le renchérissement de ses coûts de production.



Le fabricant allemand d'équipements de santé dit avoir dégagé un profit net de 364 millions d'euros sur son troisième trimestre clos fin juin, contre 395 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Son résultat opérationnel ressort à 765 millions d'euros, alors que les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice d'exploitation de 805 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires du numéro un mondial de l'imagerie médicale a progressé de 3,7% à 5,2 milliards d'euros sur le trimestre, mais il ressort en baisse de 5,7% en excluant les variations de change et les changements de périmètre.



Le consensus visait lui 5,15 milliards.



Dans son communiqué, le groupe explique avoir pâti de la baisse de la demande pour ses test antigéniques contre le Covid-19 et des mesures de confinement ayant pénalisé l'activité en Chine.



Healthineers a réaffirmé malgré tout sa prévision d'une croissance du chiffre d'affaires de 5,5% à 7,5% à périmètre comparable sur l'ensemble de l'exercice.



Cotée sur l'indice DAX de la Bourse de Francfort, l'action n'en perdait pas moins près de 7% mercredi en milieu de matinée.



'Le fait que le groupe ait signalé des problèmes de plus en plus pressants au niveau de son approvisionnement et de la logistique n'a rien de rassurant et cela éclipse la bonne dynamique dont il bénéficie au niveau de ses commandes', commente un analyste.