Siemens Healthineers : entouré après ses trimestriels

(CercleFinance.com) - Siemens Healthineers bondit de 5,6% à Francfort, après la publication d'une hausse de 9% du résultat net du groupe d'équipements médicaux au titre de son deuxième trimestre comptable, à 415 millions d'euros. L'Allemand, dont les ventes ont augmenté de 3,3% en comparable, a bénéficié d'une forte demande en scanners de tomodensitométrie, utilisés actuellement pour évalués la sévérité de l'impact sur les poumons chez les patients atteints du Covid-19. 'Dans l'ensemble, nos activités se sont bien comportées malgré la pandémie et les turbulences économiques grandissante dans le monde', commente la société, précisant toutefois que ses objectifs annuels ne sont plus valides dans ce contexte.

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA +5.47%